Российская делегация отправляется в Женеву с четкими указаниями действовать в рамках пониманий российско-американского саммита на Аляске. Представители РФ вылетят в Швейцарию 16 февраля вечером, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я могу сказать, что наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами [РФ и США] в ходе их встречи в Анкоридже. Без этого успеха не достичь», — сказал высокопоставленный дипломат на презентации специального выпуска журнала «Русская мысль», посвященного российско-американским отношениям.

Рябков подтвердил, что на завтра в Женеве намечен третий раунд контактов, который пройдет «в том числе в трехстороннем российско-американско-украинском формате». «Вопросы объемные, и на сегодня прогнозировать исход завтрашних обсуждений, наверное, не возьмется никто», — отметил замглавы МИД РФ.

«Мы должны обеспечить, чтобы потенциальная договоренность носила устойчивый характер. Это значит, что, среди прочего, она должна охватывать урегулирование вопросов, которые относятся к разряду первоисточников этого конфликта. Есть много других аспектов, которые интенсивно обсуждались и продолжают обсуждаться в последнее время, — констатировал замминистра. — И мы, не предвосхищая результатов, исходим из того, что будут приложены максимальные усилия для выхода именно на эти рубежи. По-другому просто нельзя».