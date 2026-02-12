В Москве аннулировали трудовой патент азербайджанцу — Аге Алиеву. Об этом наш соотечественник написал в соцсетях. По словам Алиева, к мигрантам применяют Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» только за то, что те, как показалось правоохранителям, чрезмерно часто пересылают деньги. Причём также принимаются во внимание транзакции, осуществляемые по России.

В связи с этим на мобильное приложение «Амина» начали поступать соответствующие сообщения с требованием покинуть территорию РФ.

Отметим, что «Амина» — это официальное мобильное приложение, разработанное для миграционного учёта иностранных граждан в Москве и Московской области. Пользователи отмечают, что для того чтобы остаться в России, мигранты должны нанять адвоката и предоставить подтверждения целей всех денежных перечислений.