Президент Кыргызстана уволил главу Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, имеющего репутацию влиятельнейшего «серого кардинала», и подчинил все ведомства соответствующего профиля республики себе лично. Для чего потребовалась столь радикальная мера в отношении считающегося «непотопляемым» Ташиева и какое она имеет отношение к ожидаемому проведению в стране внеочередных президентских выборов?

Увольнение Ташиева и его команды привело Кыргызстан в сильное возбуждение, имея в виду недавнее революционное прошлое страны и фигуру самого — теперь уже бывшего — главы ГКНБ, узнавшего о своей отставке в Германии, где он, как сообщается, находится на лечении.

Что касается «печки», от которой и надо «плясать», — личности Ташиева, считавшегося верным «другом и братом» Жапарова с начала 2010-х годов, когда они находились в одной политической команде и оба проходили по уголовному делу о попытке насильственного захвата власти, а в 2017 году Жапарова отправили в тюрьму по обвинению в захвате заложников. Вскоре случилась революция: он стал президентом, а Ташиев возглавил ГКНБ.

Теперь, судя по новостям из Бишкека, Ташиев стал уже угрожать власти самого Жапарова. А между тем — на носу, с большой вероятностью и «по просьбе трудящихся», — досрочные президентские выборы, позволяющие по новой Конституции продлить президентский срок действующего главы государства. То есть наступила пора, сопровождающаяся в Кыргызстане дестабилизационными процессами на разных уровнях, в том числе, по активно муссируемым слухам, с участием Ташиева, укрепившего свои позиции в республике — по сути, из-за «слабинки», проявленной Жапаровым.

Глава ГКНБ фактически сосредоточил в собственных руках множество полномочий — таких, как охрана президента, деятельность пограничной службы, часть следственных полномочий и компетенций генпрокуратуры. При этом он еще имел и большую поддержку в парламенте.

В пользу того, что Жапаров «очухался» и стал воспринимать «многостаночность» Ташиева как угрозу себе с разбалансированием структуры власти, особенно в сегменте безопасности государства, говорит тот факт, что он не только уволил вместе с главой ГКНБ его заместителей, но и подписал указ, реформирующий систему охраны высших должностных лиц. Так, на базе одной из служб ГКНБ, отвечающей за защиту президента, премьер-министра и других высоких должностных лиц, создается Служба государственной охраны (СГО) при президенте, которая будет подчинена Жапарову напрямую. Еще одним указом глава государства вывел из подчинения ГКНБ Пограничную службу, преобразовав ее в самостоятельную Государственную пограничную службу.

Таким образом, можно предположить, что Жапаров опасался революционной волны во главе с в высшей степени влиятельным Ташиевым и подчиненными ему силовыми структурами — как считается, с претензией на президентство. Собственно, он и вел себя как «отвязанный» глава государства, вмешиваясь практически во все сферы его жизни. Соответственно, наступал на ноги разным кланам, задевал бизнес-интересы, как утверждают наблюдатели в Кыргызстане, лиц, приближенных к президенту.

Кроме того, Ташиев объявил войну коррупционерам, среди которых было множество высокопоставленных чиновников Кыргызстана. Благодаря их частичному «раскулачиванию» в бюджет было возвращено порядка 7,5 млрд сомов. Также глава ГКНБ перекрыл каналы проникновения в республику из соседних стран контрабандных грузов и наркотиков, шедших в том числе из Таджикистана. Так что многие спали и видели, как Ташиева «уберут».

Как бы то ни было, а Жапаров «взял быка за рога», и его вышеприведенными действиями дело, вероятно, не закончится: они повлекут за собой капитальную чистку в ГКНБ и во всех силовых структурах, то есть «людей Ташиева» заменят на лояльных Жапарову. Не исключено, что процесс этот будет сопровождаться арестами, и под наиболее пристальное внимание попадет юг страны, в котором Ташиев считался «хозяином», — особенно в Оше и Джалал-Абаде.

Предварительный вывод: Жапаров сработал на опережение, разрушил «модель Ташиева» и сосредоточил рычаги управления (влияния) в собственных руках, то есть централизовал их. Сейчас, как водится, начнутся вопли по поводу превращения «самого демократичного в Центральной Азии Кыргызстана» в «авторитарную» республику. Однако в значительной части электората не остается незамеченным, что Жапаров, пусть и сосредоточением власти в своих руках, пытается сохранить в стране спокойствие, не допустить новой революции, каждый раз отбрасывающей Кыргызстан лет на десять назад.

Обратим внимание на время, выбранное президентом для нейтрализации Ташиева, ставшего его политическим соперником: о своем увольнении шеф ГКНБ узнал, находясь за пределами Кыргызстана, что помешало ему оперативно мобилизовать «своих людей», — тем более в условиях увольнения его заместителей, переподчинения ряда ведомств и практически начатой чистки в силовых структурах.

Но если Ташиев вернется в Кыргызстан (а это может случиться в случае получения им гарантий безопасности лично от Жапарова), то он способен открыто уйти в жесткую оппозицию к президенту и еще побороться за власть, имея большую поддержку в определенных влиятельных кланах и «простом» электорате. Так что теперь возникают вопросы: «вернется — не вернется?» И если рассматривать второй вариант, то это будет означать, что на родине в отношении него готовят уголовные дела (фальсифицированные стараниями недругов не исключены), равно как не исключен арест бывшего «серого кардинала». Хотя в Бишкеке поговаривают о том, что между Жапаровым и Ташиевым существует некий «договорняк»: «демократии ради» действующий президент на следующих выборах «уступит» место экс-главе ГКНБ, а сам возглавит правительство. Впрочем, такой расклад видится маловероятным.

Сам Ташиев (его сторонники опубликовали в соцсетях обращение экс-главы ГКНБ к гражданам) сообщил, что освобождение от должности стало для него «неожиданным». По его словам, он выехал за рубеж с разрешения президента для обследования после ранее перенесенной операции. «Я честно служил нашему государству, народу и президенту и горжусь этим. Единственное, о чем сожалею, — что мне не дали возможности попрощаться с личным составом. Выражаю благодарность каждому сотруднику ГКНБ и желаю успехов», — сказано в обращении.

Ташиев также призвал граждан соблюдать закон и не допускать противоправных действий, подчеркнув важность сохранения мира и стабильности в стране.

Словом, увольнение такой влиятельной, властной и чуть ли не легендарной в Кыргызстане фигуры, как Ташиев, не вписывается в формат рутинной кадровой перестановки и весьма напрягает внутриполитическую жизнь в стране с намеком на кризисный «прилив», который, скорее, проявится уже после предполагаемых досрочных выборов. Дабы не довести ситуацию до критической, Жапарову придется очень постараться расширить свой электорат, точнее задобрить его удовлетворением насущного — повседневной жизни, благосостояния семей, удвоением усилий по борьбе с коррупцией и т. д. То есть люди должны почувствовать, что жить стало легче, система устойчива, «хозяин» есть и не слишком давит на индивидуум. Однако, памятуя о том, что «обиженных» на Ташиева немало и они, с большой вероятностью, нацелены и на «избавление» от самого Жапарова.

Ну и, разумеется, выборы должны пройти — для максимально качественной «закваски» на ближайшие пять лет — в свободной среде.

На текущий момент абсолютно очевидно лишь то, что Жапаров всерьез нацелился покончить с двоевластием в стране, уничтожить в ней второй «силовой центр», и теперь главным для него делом является удерживание достигнутого. Вторая очевидность — уже идет выстраивание монопольной вертикали власти (сказался горький опыт президента), единственно возможной сейчас для создания в Кыргызстане максимальной внутри- и внешнеполитической стабильности. Вопрос в том, по зубам ли такое «зодчество» Жапарову.