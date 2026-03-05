Вооружённые силы Ирана заявили, что уважают суверенитет Турции и отрицают факт запуска каких-либо ракет в сторону турецкой территории, говорится в заявлении иранского Генерального штаба.

«Мы уважаем суверенитет нашей соседней и дружественной страны Турции и отрицаем любой запуск ракет в её сторону», — говорится в заявлении.

Однако как пишет газета The New York Times со ссылкой на американского военного высокого ранга и представителя одной из стран Запада, целью баллистической ракеты, которую выпустили военные Ирана, предположительно, была военная база Инджирлик в Турции, где размещен значительный контингент ВВС США.

Источники газеты уточнили, что иранскую ракету сбила ракета-перехватчик SM-3, которую выпустили с эсминца ВМС США «Оскар Остин». Обломки сбитой ракеты упали в турецкой провинции Хатай недалеко от границы с Сирией, никто в результате этого не пострадал.

Газета напоминает, что Турция — одна из стран НАТО и нападение на нее могло бы потенциально втянуть 32 члена альянса в конфликт.

Авиабаза Инджирлик, расположенная у города Адана на юге Турции, является самой восточной базой командования ВВС США и НАТО в Европе.