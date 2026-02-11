В Баку женщина, предоставлявшая косметологические услуги, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщают местные СМИ.

По данным следствия, Нигяр Гасанова завладела денежными средствами 18 человек на общую сумму 811 337 манатов. Задержание произошло в рамках уголовного дела, открытого по факту мошенничества после расследования полиции.

Хатаинский районный суд вчера избрал для подозреваемой меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца и 17 дней.

Отмечается, что Н.Гасанова является дочерью Ирады Гасановой, сестры покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой.