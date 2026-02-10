В Ташкенте началась 13-я сессия Комитета наследия исламского мира под эгидой ИСЕСКО. В первый день сессии были рассмотрены номинации, представленные в Список наследия исламского мира и Предварительный список наследия исламского мира.

По итогам обсуждений принято решение о включении в Список наследия исламского мира ИСЕСКО номинаций «Историко-архитектурный музейный комплекс „Имарет“» в Агдаме и «Государственный заповедник города Шуша», подготовленных Министерством культуры Азербайджана.

Таким образом, памятники Агдама впервые включены в международные списки культурного наследия.

Отметим, что 13-я сессия Комитета проходит 10–13 февраля 2026 года в Узбекистане.