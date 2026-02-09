Норвежская лыжница Кристине Шистад получила травму лица во время тренировки перед спринтерской гонкой на Олимпийских играх в Италии, сообщает телеканал TV2.

Во время тренировки в Валь-ди-Фьемме Шистад упала и разбила себе лицо. У спортсменки были несколько царапин, а из носа пошла кровь. На повороте она столкнулась с другими лыжницами, с которыми тренировалась вместе.

По словам врача, со спортсменкой все в порядке. «Все идет отлично. Мы уже проехали несколько кругов. Есть несколько царапин, но в остальном все в порядке», — отметил доктор.

Позднее Шистад отказалась от общения с прессой и прикрывала лицо рукой.