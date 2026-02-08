В связи с ремонтными работами на трассе Баку–Сумгайыт в направлении кольца «Сулутепе», движение транспортных средств ограничено, что вызывает заторы на ряде участков дорог.

Об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

По данным центра, особенно серьёзные пробки наблюдаются на следующих направлениях: шоссе Баку–Сумгайыт; Тбилисский проспект — Сумгайыт; проспект Зия Буньядова, улица Али Мустафаева; Насиминский район, улица Асифа Махаррамова, Международный автовокзал; Бинагадинский район, пересечение улиц Мира Джалаля и Асифа Махаррамова, направление к Международному автовокзалу.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции предпринимают необходимые меры для регулирования движения и снижения интенсивности транспортного потока.