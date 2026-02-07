Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместное заявление о раскрытии умышленного убийства, совершённого в Шамкирском районе.

Согласно информации, 23 декабря прошлого года в районную прокуратуру поступило сообщение об обнаружении тела жительницы Шамкира, 1957 года рождения, Солмаз Махмудовой, с признаками насильственной смерти.

В результате совместных комплексных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками прокуратуры и полиции, преступление было раскрыто.

Установлены обоснованные подозрения в том, что Солмаз Махмудова была умышленно убита Арзу Хамидли, 1996 года рождения.

По данному факту в прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство). Предварительное следствие продолжается.

Арзу Хамидли задержан сотрудниками полиции, передан следствию и привлечён к ответственности в качестве подозреваемого.