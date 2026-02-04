В средней школе №163 Сабаильского района Баку 16-летний ученик выпал из окна учебного заведения.

Руководство школы незамедлительно вызвало бригаду скорой помощи. Подростку на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в Клинический медицинский центр.

Как сообщили в медучреждении, у пострадавшего диагностированы перелом левого запястья, скуловой кости, поясничных позвонков, рёбер и левой пятки. Врачи оказали пациенту всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время он находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое. Лечение продолжается.