Россия продолжает военные действия, поскольку Киев пока не принял решений, необходимых для мирного урегулирования конфликта. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Москве при этом заявляют о готовности к переговорам и отмечают, что возможность дипломатического решения остается.

«Россия продолжает военные действия. Двери для мирного урегулирования открыты, Россия сохраняет свою открытость. Но пока соответствующие решения Украиной не приняты, война продолжается», — сказал пресс-секретарь.