По состоянию на 9:00 4 февраля опубликованы фактические данные о погоде.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, по стране наблюдается дождливая и ветреная погода. В горных районах — Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Лерике, Губе и Гахе (Сарыбаш) — идёт снег, в большинстве других регионов — дождь.

Северо-западный ветер местами усиливается: в Баку и на Абшеронском полуострове — до 28 м/с, в Горанбое — до 23 м/с, в Барде и Нафталане — до 21 м/с, в Гяндже — до 20 м/с.

Высота волн в море достигает 3,8 метра. В ряде районов наблюдается туман, видимость местами ограничена до 300 метров.