Лейла Алиева приняла участие в мероприятии под названием «Собрание человеческого братства» (Human Fraternity Majlis) в Национальном музее Заида в Абу-Даби.

Сначала было продемонстрировано видеообращение министра толерантности Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Нахайяна Мубарак Аль Нахайяна.

Затем выступили генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдель Салам и руководитель Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

Кардинал Джордж Коовакaд зачитал письмо Папы Льва XIV, адресованное участникам мероприятия.

Был продемонстрирован видеоролик о «Премии Заида за человеческое братство».

На панельной сессии под названием «Женское лидерство — основа человеческого братства» выступили бывший президент Индонезии и член жюри Премии Заида Мегавати Сукарнопутри, первая леди Ливана Нехмат Аун и первая леди Колумбии Вероника Алькосер Гарсия.

Выступая на панельной сессии, Лейла Алиева отметила, что в Азербайджане уважение к различным культурам, религиям и традициям всегда было неотъемлемой частью образа жизни. Отмечалось, что дети в Азербайджане растут в доброжелательной обстановке, воспитываются в духе высоких семейных ценностей, что в дальнейшем формирует их как сильные личности. Говоря о деятельности Фонда Гейдара Алиева, Лейла Алиева обратила внимание на то, что Фонд построил или капитально отремонтировал многие школы не только в Азербайджане, но и в Пакистане, Грузии, Боснии и Герцеговине. Подчеркнув важность изменений и в системе образования с развитием новых технологий, Лейла Алиева сказала, что этот процесс уже начался.

Лейла Алиева отметила, что как родители, так и учителя должны больше ценить детей, относиться к ним с уважением и уметь их слушать.

Коснувшись значения защиты детей от негативного влияния социальных сетей, Лейла Алиева сообщила, что в настоящее время в Азербайджане на основе международного опыта изучаются пути защиты несовершеннолетних от вредной информации.

На мероприятии также выступила первая леди Пакистана Асифа Бхутто Зардари.

Также Лейла Алиева посетила мечеть Шейха Заида в Абу-Даби.