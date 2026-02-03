Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию будет скорректирована после удара России по энергетической инфраструктуре 3 февраля.

«Каждый такой удар подтверждает, что в Москве рассчитывают на войну и не воспринимают дипломатию всерьез. Наша переговорная команда скорректирует работу соответствующим образом», — отметил Зеленский.

По его словам, российская армия использовала паузу в ударах для накопления ракет и нанесла целенаправленные удары по энергетике в Харьковской, Днепровской, Киевской, Винницкой, Одесской и Запорожской областях.