Российские войска не готовы к быстрому наступлению на «пояс крепостей» Украины и смогут начать его с севера или востока не ранее чем через несколько месяцев, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Для выхода на Славянск с севера российским войскам нужно завершить захват Лимана и пройти около 14 км, включая форсирование реки Северский Донец. С востока предстоит преодолеть примерно 30 км от района Севера до Славянска.

ISW отмечает, что подразделения 3-го общевойскового армейского объединения могут попытаться наступление с востока, если продвинутся быстрее других группировок. При этом темпы боёв вблизи Лимана остаются медленными.

Аналитики считают, что Россия реализует план постепенного ослабления украинской обороны перед масштабными наземными операциями. Такой подход дал результаты на Покровском и Гуляйпольском направлениях, но в районе Лимана пока не сработал.

Для ускорения продвижения придётся перебросить дополнительные силы, включая пехоту и операторов беспилотников, что ослабит другие участки фронта. ISW отмечает, что Кремль пытается убедить Запад в лёгкости захвата «крепостного пояса», тогда как реальные попытки прорыва могут затянуться на годы.