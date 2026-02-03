Украина договорилась с западными партнерами, что на систематические нарушения Россией любого будущего соглашения о прекращении огня последует скоординированный военный ответ со стороны Европы и США, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным FT, соответствующий план обсуждался украинскими, европейскими и американскими чиновниками в декабре и январе.

Согласно договоренностям, нарушение прекращения огня со стороны России повлечет за собой ответные действия в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и ответных действий украинской армии. Если боевые действия продолжатся, то вступит в силу вторая фаза плана, которая предполагает использование сил «коалиции желающих», в которую входят, в числе прочих, страны Евросоюза, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Если нарушение режима прекращения огня перерастет в более масштабную атаку, то через 72 часа последует скоординированный военный ответ со стороны поддерживаемых Западом сил с участием американских военных.

FT отмечает, что критически важным будет мониторинг соблюдения режима прекращения огня. США предложили предоставить высокотехнологические средства наблюдения вдоль 1400-километров линии фронта, говорится в публикации.