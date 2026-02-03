Операторы дронов батальона беспилотных систем «Булава» 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных Запорожцев провели спецоперацию по уничтожению техники российских войск в глубоком тылу.

Впервые тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» была поражена непосредственно на территории России — в Белгородской области.

По цели было нанесено четыре точных удара, после чего произошла детонация боекомплекта. В результате установка, стоимость которой превышает 10 миллионов долларов, была полностью уничтожена.

Кадры операции опубликованы в социальных сетях.