Китай способствовал утроению производства баллистических ракет «Искандер-М» в России в 2023–2024 годах. Об этом сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным аналитиков, Пекин резко нарастил экспорт в Россию так называемых «приоритетных товаров» — перечня из 50 позиций двойного назначения. В него входят компьютерные чипы, станки, радары и датчики, необходимые для поддержания военных программ.

В 2024 году на Китай пришлось около 70% российского импорта перхлората аммония — ключевого компонента ракетного топлива. Кроме того, Пекин поставлял корпуса беспилотников, литиевые батареи и волоконно-оптические кабели, критически важные для производства БПЛА.

На этом фоне доля Китая во внешней торговле России выросла почти до 34%, а общий товарооборот достиг $250 млрд.