В США прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми». Лучшим альбомом года стал «Debí Tirar Más Fotos» пуэрториканского рэпера Bad Bunny — впервые в истории награду получил альбом на испанском языке.
«Записью года» признана композиция «Luther» Кендрика Ламара и SZA, а «Песней года» стала «Wildflower» Билли Айлиш. В номинации «Лучший новый артист» победила Оливия Дин.
Кендрик Ламар также получил ещё четыре награды и с 26 статуэтками стал самым титулованным рэпером в истории «Грэмми», обогнав Jay-Z. Две премии завоевала Леди Гага.
Впервые «Грэмми» получил Стивен Спилберг — как продюсер фильма «Музыка Джона Уильямса», став обладателем всех четырёх главных американских наград (EGOT).