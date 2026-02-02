В Берлине начали бесплатно раздавать картофель в детских садах, школах, церквях и некоммерческих организациях (НКО) из-за рекордного урожая за последние 25 лет, сообщает The Guardian.

Излишки овощей вызвали переизбыток, который в городе окрестили «картофельным потопом». Граждан призывают прийти к местам раздачи и забрать овощи.

«Столовые для бездомных, детские сады, школы, церкви и НКО — вот лишь некоторые из тех, кто наелся досыта. Даже Берлинский зоопарк принял участие в «спасательной операции», забрав тонны картофеля, который в противном случае отправился бы на свалку», — отмечается в статье.

Кроме того, власти Берлина решили отправить два грузовика с картофелем в Украину. В интернете также активно распространяются рецепты блюд из картофеля.