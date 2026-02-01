NASA подписало с компанией Axiom Space соглашение об отправке на Международную космическую станцию пятой коммерческой миссии астронавтов. Полет состоится не ранее января 2027 года, сообщили в американском космическом агентстве.

Космический корабль планируется запустить с космодрома имени Кеннеди во Флориде. В NASA отметили, что точная дата старта будет зависеть от количества космических аппаратов на орбите и других факторов.

В рамках пятой коммерческой миссии астронавты проведут на МКС около двух недель. Компания Axiom Space должна представить NASA четырех кандидатов в члены экипажа, которые после утверждения пройдут специальную подготовку.