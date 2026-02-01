Киев и Североатлантический альянс согласовали основные направления взаимодействия в оборонной сфере.

В числе ключевых задач названы усиление системы противовоздушной обороны, дальнейшее развитие возможностей по эксплуатации комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS и истребителей F-16, а также совместная работа по обеспечению технологического превосходства.

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров поблагодарил НАТО за координацию поставок военной помощи.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, в ходе консультаций также обсуждалась оптимизация работы контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн». Целью этих шагов является ускорение принятия решений и сокращение сроков поставок необходимых вооружений и техники.