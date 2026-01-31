Бывшего министра культуры Армении Асмик Погосян приговорили к 4,5 года лишения свободы по делу о присвоении земельного участка в Ереване. Вместе с тем суд применил к ней амнистию. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Армении.

По версии следствия, в 2012 году Погосян вместе с другими фигурантами представила правительству фиктивный инвестиционный проект строительства комплекса «Мир книги» стоимостью около $2 млн, что позволило незаконно завладеть участком площадью 300 кв. метров, принадлежавшим ереванской музыкальной школе имени Чайковского.

Ранее по этому делу проходили бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и его сын, главный дирижёр ГСО Армении Сергей Смбатян, но уголовное преследование в их отношении было прекращено.