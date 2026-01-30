Посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов провёл встречу с помощником Президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Туркменистана.

В ходе встречи, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по итогам 2025 года.

Отмечается, что в результате инициатив лидеров Азербайджана и Туркменистана стратегические связи между двумя странами развиваются в духе братства.

В ходе встречи также были обсуждены мероприятия, международные форумы, встречи и другие темы, которые планируется провести в Азербайджане и Туркменистане в 2026 году.

Было особо подчеркнуто значение 8-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая состоится осенью 2026 года, отмечено, что участие Азербайджана в данном формате внесёт важный вклад в развитие регионального сотрудничества и диалога.