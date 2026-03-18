Между порталом Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), и японской бизнес-платформой Shinseikai, насчитывающей 5000 участников, подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили в центре, документ о сотрудничестве нацелен на расширение возможностей выхода азербайджанской продукции на японский рынок и установление прямых B2B связей между предпринимателями двух стран.

В церемонии подписания приняли участие руководитель портала Azexport Айхан Гадашев и представитель организации Shinseikai Хитоши Усукура.

Согласно меморандуму, стороны будут совместно работать над развитием устойчивых торговых связей между компаниями, занятыми в сельскохозяйственном секторе, текстильной и пищевой промышленности, логистике и других стратегических отраслях. Основное внимание будет уделяться совершенствованию в процессе экспорта совместными усилиями технических стандартов, требований к сертификации и логистических операций, а также продвижению продукции в цифровой среде.

Руководитель портала Azexport Айхан Гадашев подчеркнул значимость этого сотрудничества для расширения географии ненефтяного экспорта. Он отметил, что японский рынок отличается высокими стандартами качества и традициями. Подписанный с платформой Shinseikai меморандум станет важным мостом для интеграции местной продукции в широкие торговые сети Японии. Инновационные решения портала Azexport в формате цифрового выставочного зала позволят японским покупателям дистанционно получать визуальную и полную информацию о продукции Азербайджана.

Представитель организации Shinseikai Хитоши Усукура, в свою очередь, отметил, что их сеть окажет полную поддержку в продвижении азербайджанской продукции в Японии. Он подчеркнул, что механизмы поддержки местных предпринимателей, предоставляемые Azexport, а также опыт интеграции с глобальными платформами электронной торговли вызвали особый интерес японских деловых кругов.

Согласно договоренности, в ближайшем будущем в рамках реализации меморандума планируется проведение серии онлайн B2B встреч и образовательных мероприятий по экспортным процедурам с участием предпринимателей обеих стран. Желающие принять участие предприниматели могут обратиться на портал Azexport.

Отметим, что использование возможностей портала Azexport не предусматривает какой-либо платы за услуги или комиссии.