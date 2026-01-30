В Баку заявления российских пропагандистов воспринимаются не как частная эксцентрика, а как отражение реальной линии Кремля, считает главный редактор издания Minval Politika Эмиль Мустафаев.

«В Баку заявления российских медийных фигур, таких как пропагандисты Соловьев и Дугин, воспринимают не как маргинальную болтовню каких-то эксцентриков, а как прямой сигнал официальной политической линии Кремля. Это не случайные выпады, это эхо архаичного имперского мышления, которое Москва культивирует десятилетиями, чтобы оправдать свое давление на суверенные государства. Взять хотя бы недавние тирады Дугина о том, что Азербайджан, Армения, страны Центральной Азии якобы не заслуживают независимости и должны вернуться в русский мир. Это не просто телешум, а отражение кремлевской стратегии, где сфера влияния маркируется неоколониализмом», — заявил Мустафаев в комментарии TRT на русском.

По его словам, подобная риторика в Азербайджане вызывает не страх, а консолидацию общества и укрепление исторической памяти.

«В Азербайджане, особенно после триумфальной II Карабахской войны, такие заявления вызывают не страх, а презрение и мобилизацию. Они напоминают о советской оккупации, которую президент Ильхам Алиев открыто назвал вторжением, и подчеркивают, что Россия в регионе не партнер, а реликвия прошлого, утратившая хватку после урегулирования карабахского конфликта и конфликта между Азербайджаном и Арменией», — отметил главный редактор Minval Politika.

Мустафаев отмечает, что в Баку такие заявления рассматривают не только как слова, но и как часть практической политики Москвы.

«Баку видит в этом реальные действия — от рейдов на мигрантов до информационных кампаний — и реагирует соответственно, дистанцируясь от Москвы и укрепляя свою независимость и союзнические отношения с другими центрами. Это не маргиналии, это симптом загнивающего империализма, который привел к потере Россией влияния и какого бы то ни было уважения на Южном Кавказе и в странах Центральной Азии», — подчеркнул собеседник TRT на русском.

Журналист отметил, что подобная риторика напрямую влияет на внешнеполитическую траекторию Азербайджана.

«Безусловно, такие высказывания влияют на стратегическое позиционирование Азербайджана, ускоряя его отход от российской орбиты и углубляя связи с Турцией, ЕС, США и другими глобальными игроками. Это не просто реакция на слова, это реакция на угрозы, которые подталкивают Баку к диверсификации, чтобы избежать ловушки сферы влияния», — считает Мустафаев.

Эксперт указывает, что недавние события лишь усилили этот тренд. «После инцидентов вроде убийства азербайджанцев в Екатеринбурге и последующих медийных атак Баку усилил сотрудничество с Анкарой в ряде сфер, видя в Турции надежного брата по тюркскому миру, а не в Москве, которая сегодня является источником нестабильности», — сказал он.

По его словам, аналогичный подход применяется и в отношениях с Европейским союзом.

«Аналогично расширяется партнерство с ЕС через энергетические коридоры, такие как Южный газовый коридор, где Баку позиционирует себя как ключевого поставщика, обходя российские манипуляции», — добавил Мустафаев.

В завершение он подчеркнул, что подобная риторика лишь ускоряет утрату влияния Москвы в регионе.

«Все эти заявления подтверждают: Россия — это тормоз для региона. Давление на мигрантов, риторика вроде «знать свое место» лишь ускоряют разворот соседних стран, делая их сильнее и независимее. В итоге Москва сама сегодня роет себе яму, теряя остатки уважения на Южном Кавказе, и Азербайджан давно уже не смотрит на Кремль как на центр силы», — заключил Мустафаев.