Принц Гарри хотел бы, чтобы его отец, король Великобритании Карл III, встретился со своими внуками в США. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным СМИ, в апреле у Карла III запланирован визит в США, целью которого является возобновление торгового соглашения, ранее приостановленного президентом Дональдом Трампом. Друзья принца Гарри утверждают, что герцог Сассекский надеется: отец найдёт время в плотном графике и посетит его дом в Монтесито.

Отмечается, что Гарри хочет, чтобы король пообщался со своими внуками — шестилетним Арчи и четырёхлетней Лилибет. По словам источников, для принца важно, чтобы между Карлом III и детьми была установлена личная связь, несмотря на напряжённые отношения внутри семьи.

«Гарри ясно дал понять, что очень хотел бы, чтобы его отец приехал навестить его и семью. Он осознаёт, что их отношения остаются сложными, однако неоднократно выражал надежду на то, что Карл III сможет наладить контакт со своими внуками», — рассказал инсайдер.