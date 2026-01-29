США впервые передали Венесуэле один из семи ранее захваченных танкеров — судно M/T Sophia. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

По словам американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, возвращённый Венесуэле супертанкер ходит под панамским флагом и носит название M/T Sophia. Причины, по которым было принято решение о передаче судна, официально не раскрываются.

Один из представителей американской стороны также заявил, что не располагает информацией о том, находилась ли нефть на борту танкера в момент его возврата.