28 января в Ташкенте министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Кунгратбай Шарипов встретился с председателем Совета высшего образования Турции Эролом Озваром. Встреча состоялась накануне официального визита президента Шавката Мирзиёева в Турцию 29 января, что придает текущим переговорам стратегическое значение.

Главной темой обсуждения стало создание Международного университета тюркских государств. Стороны согласовали практические этапы запуска проекта и подчеркнули, что поддержка Турции будет решающей для привлечения высококвалифицированных профессоров и расширения доступа к современным электронным образовательным ресурсам. Новый университет планируется сделать интеллектуальным хабом для всей Центральной Азии, способствующим развитию науки, инженерных технологий и образовательных инициатив.

Кроме того, обсуждались совместные образовательные программы, позволяющие студентам Узбекистана и Турции получать двойные дипломы, а также проекты по развитию высокотехнологичных научных исследований. Отдельное внимание уделялось открытию филиала культурного центра Института Юнуса Эмре при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы для укрепления гуманитарных связей и популяризации турецкого языка и культуры.