В Турции задержан гражданин Азербайджана, находившийся в международном розыске по обвинению в краже.

Как сообщили в МВД Азербайджана, задержанный Будагов Озан Чингиз оглу был объявлен в розыск управлением полиции Газахского района в рамках уголовного дела о краже.

Его местонахождение удалось установить по линии Интерпола, мужчину задержали в Турции.

В настоящее время Национальное центральное бюро Интерпола при МВД Азербайджана совместно с уполномоченными структурами принимает меры для возвращения обвиняемого в страну.