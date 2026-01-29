Военный удар США по Ирану может быть нанесён в течение ближайших 48 часов.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. По данным издания, Вашингтон резко усилил давление на Тегеран и рассматривает применение силы в случае срыва переговоров по ядерной программе.

CNN уточняет, что в окружении президента США Дональда Трампа обсуждается несколько вариантов — от точечных ударов по ядерным объектам до атак на военную и правительственную инфраструктуру, а также на представителей силового блока. В регионе уже сосредоточены американские военно-морские силы и авиация, что расценивается как элемент прямого давления.

При этом иранская сторона, по данным СМИ, через посредников подаёт сигналы о готовности к диалогу, одновременно предупреждая о жёстком ответе в случае атаки.

На этом фоне президент Турции Тайип Эрдоган предложил Дональду Трампу провести трёхсторонний саммит США, Ирана и Турции — возможно, в формате видеоконференции. По информации турецких СМИ, американский лидер отнёсся к инициативе положительно.