Германия должна начать искать новых союзников в условиях меняющегося мирового порядка, заявила министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе, сообщает агентство Reuters.

«Мир стал более неопределенным, и альянсы, которым мы доверяли и на которые полагались, начинают разрушаться», — отметила министр, вероятно, имея в виду ухудшение отношений с США.

При этом Райхе подчеркнула, что это не означает отказа от старых союзников, какой бы сложной ни была работа с ними. Вместе с тем, по ее мнению, необходимо развивать новые связи, включая партнерства с Южной Америкой, Индией, Ближним Востоком, Канадой, Австралией и странами Азии.