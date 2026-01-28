Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов принял руководителя диаспорской организации Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковской области Украины Матлаба Наджафова.

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, в ходе встречи Фуад Мурадов подчеркнул, что азербайджанские общины за рубежом и наши соотечественники находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Он высоко оценил активную деятельность соотечественников по интеграции в местные общества, пропаганде азербайджанских реалий, а также популяризации богатого культурного наследия и культуры Азербайджана. Было отмечено, что диаспора играет важную роль в развитии двусторонних отношений между государствами, и даны рекомендации по дальнейшему расширению деятельности.

В завершение встречи Матлабу Наджафову была вручена медаль Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности».

В свою очередь Матлаб Наджафов выразил благодарность азербайджанскому государству за высокую оценку его работы и подчеркнул, что и в дальнейшем будет прилагать усилия для укрепления двусторонних связей и более организованной деятельности азербайджанской диаспоры в Украине.

Отмечается, что Матлаб Наджафов с 2000 года возглавляет диаспорскую организацию Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковской области Украины. В период российско-украинского конфликта он оказал помощь многим соотечественникам.

