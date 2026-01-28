В этом году исполняется 900 лет со дня рождения великого азербайджанского поэта Афзаладдина Хагани Ширвани. Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении юбилея поэта.

Согласно Распоряжению, Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с Национальной Академией наук Азербайджана поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 900-летнему юбилею великого азербайджанского поэта Хагани Ширвани, а Кабинету Министров Азербайджанской Республики — решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

В документе также отмечено, что Хагани Ширвани — одна из выдающихся личностей, подаренных золотым веком азербайджанской литературы и культуры сокровищнице общечеловеческой культуры. Могучий мастер слова, глубоко владевший самыми разными науками своего времени и величественно возвысившийся на почве многовековых культурных традиций Востока, он оставил богатое наследие, состоящее из художественных образцов, стоящих на вершине поэтического искусства. Призыв к справедливости, дух борьбы и свободы личности, нравственное возвышение, человеческое достоинство и вера в силу разума являются характерными чертами этого уникального наследия. Мыслитель и художник в своих обладающих высокой эстетической ценностью произведениях гуманистического содержания, проникнутых общественно-философскими и дидактико-нравственными размышлениями, в свойственной ему художественной манере осмысливал социально-исторические события и призывал извлекать из них уроки. Патриотические мотивы, ярко выраженные в творчестве Хагани блистательными лирическими картинами, являются совершенным поэтическим воплощением безграничной любви поэта к родному краю и его красотам. Хагани Ширвани, удивительно тесно связанный с культурной жизнью своей эпохи, благодаря новаторству, привнесенному им в классическую литературу, оказал сильное влияние на развитие литературно-философской мысли народов Ближнего и Среднего Востока в целом. Мастера поэзии последующих столетий всегда относились к гению Хагани с глубоким уважением, черпали вдохновение в его наследии.