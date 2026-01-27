В ряде районов Азербайджана с вечера 28 января до полудня 29 января ожидаются осадки, выпадет снег. В отдельных местах осадки могут усилиться.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологиии, ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах ожидается гололёд.

Синоптики также объявили желтое предупреждение в связи с сильным ветром.

Отмечается, что в Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязяне и Гобустане в соответствии с жёлтым уровнем предупреждения будет дуть западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.