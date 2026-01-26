В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями Всемирного банка, посвященная ходу реализации совместных проектов.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с региональным директором Всемирного банка по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльзом Кормье и региональным директором по Южному Кавказу Роландом Прайсом.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан осуществляет эффективное сотрудничество с Всемирным банком, и отмечена значимость поддержки банка различным секторам экономики страны.

Стороны оценили состояние реализации совместных проектов, рассмотрели инициативы в сфере градостроительства, региональные перспективы Среднего коридора, вопросы городской мобильности, а также возможности поддержки проектов в области возобновляемой энергетики и перехода к «зеленой» экономике.