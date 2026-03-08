Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран способен вести интенсивную войну против США и Израиля как минимум шесть месяцев при нынешних темпах операций.

По данным КСИР, в атаках пока применялись в основном ракеты первого и второго поколений, однако на следующих этапах планируется использование более современных и редко применяемых ракет большой дальности.

Также утверждается, что иранские силы уже нанесли удары по более чем 200 целям, связанным с американскими и израильскими базами в регионе.

В заявлении КСИР говорится, что расчеты противников на быстрый крах Ирана, краткосрочную войну и создание широкой международной коалиции против Тегерана «полностью провалились».