Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон обратился к России с просьбой не передавать Ирану разведывательную информацию, которая могла бы помочь Тегерану атаковать американские силы на Ближнем Востоке.

«Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе», — заявил Уиткофф.

При этом спецпосланник не уточнил, передавала ли Москва подобные данные Тегерану и использовались ли они для наведения ударов по американским военным объектам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит признаков помощи России Ирану.

В то же время ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что Москва может передавать Тегерану разведданные о перемещениях американских войск, кораблей и самолетов, часть которых якобы поступает со спутников.