Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не допустит потери своей территории и готов дать отпор в случае угрозы границам страны.

«Иран не отдаст ни пяди своей земли», — подчеркнул он.

По словам иранского лидера, Тегеран считает соседние государства братскими, однако будет жестко реагировать на любые попытки нарушить его территориальную целостность.

Пезешкиан также заявил, что США и Израиль пытаются поссорить Иран с исламскими странами. Он напомнил, что в результате американо-израильских ударов, по его словам, погибли 168 детей, добавив, что Тегеран намерен ответить на это силой.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, сохранится ли нынешняя карта Ирана после войны, заявил: «Этого я вам сказать не могу. Вероятно, нет».