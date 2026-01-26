Азербайджан передал властям Молдовы и Китая двух мужчин, находившихся в международном розыске. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Оба разыскиваемых были арестованы в Азербайджане в 2025 году: гражданин Узбекистана Фируз Рустамов разыскивался Молдовой по обвинению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, а гражданин Китая Сюй Пэнчэн обвинялся в незаконной предпринимательской деятельности.

По запросам компетентных органов материалов были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. В соответствии с международными договорами об экстрадиции указанные лица под конвоем Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана были переданы Молдове и Китаю.