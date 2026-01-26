Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Орхан Магеррамов скончался после нескольких дней, проведённых в коме. Об этом сообщают местные СМИ.

По имеющейся информации, Магеррамов , 2004 года рождения, проходил учебные курсы в столице Малайзии — Куала-Лумпуре. Во время занятий ему внезапно стало плохо. После введения инъекции состояние резко ухудшилось, и он впал в кому. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Сообщается, что тело погибшего будет доставлено в Баку для организации похорон.