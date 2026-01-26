В Азербайджане не выявлено ни одного случая заражения вирусом Нипах. Об этом говорится в заявлении Центра по контролю за особо опасными инфекциями Министерства здравоохранения Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что с учетом текущей эпидемиологической ситуации угрозы для населения страны не существует. Вероятность внутреннего распространения инфекции оценивается как низкая, а санитарно-эпидемиологическая обстановка находится под постоянным контролем соответствующих структур Минздрава.

Отметим, что на прошлой неделе в Индии была зафиксирована вспышка смертельно опасного вируса Нипах. В штате Западная Бенгалия подтверждено пять случаев заражения, три из которых выявлены на этой неделе. Среди заболевших — врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.