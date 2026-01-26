Решение Милли Меджлиса от 19 декабря 2025 года «Об объявлении амнистии в связи с Годом Конституции и Суверенитета» в период с 22 декабря 2025 года по 26 января 2026 года было применено по линии Пенитенциарной службы, Службы пробации, а также Следственного управления Министерства юстиции Азербайджана к 12 336 человек.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, из числа лиц, к которым была применена амнистия, 4 977 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы на определённый срок, 6 613 — от отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы. Кроме того, срок наказания 734 осуждённых к лишению свободы был сокращён на 6 месяцев. Ещё 12 человек освобождены от уголовной ответственности.

Среди лиц, отбывавших наказание в исправительных учреждениях, 13 человек были освобождены от отбывания наказания в связи с участием в Отечественной войне, ещё 13 — в связи с достижением 60-летнего возраста на день вступления решения в силу.

Из числа лиц, к которым применена амнистия, 1 021 человек совершил преступления, не представляющие серьёзной общественной угрозы, 10 502 — менее тяжкие, 813 — тяжкие преступления.

Среди амнистированных – 11 761 мужчина (из них 17 — несовершеннолетние) и 575 женщин.