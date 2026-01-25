Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал участие президента страны Ицхака Герцога в церемонии запуска «Совета мира» по сектору Газа, которая прошла в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома разрешить Герцогу присутствовать на церемонии запуска Совета мира — инициативы президента США Дональда Трампа, состоявшейся в четверг в Давосе.

Источники Axios утверждают, что глава израильского правительства аргументировал отказ тем, что приглашение на мероприятие было направлено лично ему, а не президенту Израиля.

При этом сам Нетаньяху не смог принять участие в форуме. По информации издания, причиной стали опасения возможной выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом. В результате Израиль не был представлен на церемонии запуска Совета мира.