В Баку и на Абшеронском полуострове 26 января температура воздуха опустится до +1 °C. Данная информация приводится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии о прогнозе погода на завтра.

Согласно информации, в столице и на полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, однако ночью и вечером местами будет изморось, юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем 6-10° тепла. Атмосферное давление — 766 мм ртутного столба, относительная влажность будет 70-80%.

В регионах Азербайджана в целом осадки не прогнозируются, но вечером в некоторых восточных районах они не исключаются, в горных районах может пойти снег. Местами будет туман, умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью от -2° до +3°, днем 8-12° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах будет гололед.