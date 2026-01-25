Причастные к переговорам американские чиновники считают, что встреча в Абу-Даби стала важным шагом на пути к личной встрече лидеров Украины и России. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в администрации США.

«Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского», — заявил изданию один из американских чиновников.

По его словам, если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби принесет дополнительный прогресс, это может привести к проведению переговоров на уровне лидеров в Москве или Киеве.

Источник подчеркнул, что перед такой встречей должны состояться еще несколько раундов переговоров. «Мы считаем, что эти встречи должны пройти до саммита лидеров. Мы не думаем, что это далеко. Если мы продолжим двигаться текущим путем, мы к этому придем», — отметил он.