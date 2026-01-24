Туристический центр «Шахдаг» объявил конкурс на закупку мангальных углей и брикетов на общую сумму около 19,7 тыс. манатов. Об этом сообщается на официальном портале государственных закупок.

Согласно условиям конкурса, планируется приобрести 8 тонн угля из яблоневого дерева, обладающего высокой теплоотдачей и способного гореть 2–3 часа на 1 кг, а также 2,5 тонны брикетированного угля, который должен быть без запаха, без дыма, давать 8500–9000 калорий энергии на килограмм и упаковываться в полиэтиленовые мешки по 10 кг.

Закупка направлена на обеспечение работы туристического центра в предстоящем сезоне и поддержание комфортных условий для посетителей. Подача предложений продлится до 9 февраля 2026 года.