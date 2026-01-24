Латвия прекратит все автобусные рейсы в Беларусь. Перевозчикам не продлят лицензии, сообщает Baltnews.

С 1 февраля перестанут ходить автобусы из Риги до Витебска, с 26 февраля исчезнут маршруты в Минск, а 27 июня — в Гомель.

В октябре прошлого года сообщалось о том, что латвийские власти на год запретили нерегулярные (экскурсионные) пассажирские перевозки автобусами через границу с Беларусью и Россией.

Позже в Латвии допустили возможность отмены и регулярных автобусных рейсов — компаниям просто не будут продлевать разрешения на регулярные пассажирские перевозки.