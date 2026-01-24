Потенциальное приобретение Соединенными Штатами Гренландии принесет Вашингтону больше проблем, чем выгоды. Об этом заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер, сообщает ТАСС.

«С этим мало что можно сделать, особенно за те три года, которые остаются у [президента США] Дональда Трампа. Много говорят о «Золотом куполе» (американская система противоракетной обороны). Это по-прежнему теоретическая система обороны. Даже если она будет профинансирована, на ее создание уйдет много времени, и она все равно никогда не будет работать», — сказал он в ходе дискуссии «Новая стратегия национальной безопасности США, ее значение для России и мира».

По словам Риттера, «самая большая опасность, связанная с американским финансированием и возникающими трениями, заключается в том, что если Гренландия станет американской территорией, это будет означать, что воды вокруг Гренландии станут территориальными водами США».

«А это может создать проблемы, в том числе в вопросах судоходства и подобных вещей. Речь идет не только о 12-мильной зоне территориальных вод, но и об экономических зонах и прочих подобных категориях. Все это создает потенциал для трений», — пояснил аналитик.

По его мнению, хорошей новостью можно считать то, что «в Америке не так много налогоплательщиков», то есть профинансировать этот дорогостоящий проект не получится. «Поэтому существует своего рода самоограничивающий фактор. Но, на мой взгляд, именно вопрос территориальных вод и того, как Америка будет обеспечивать свой территориальный контроль над районом, где Россия пользовалась относительной свободой действий, представляет собой главный источник потенциальных трений», — заключил он.