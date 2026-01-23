Престижный Фонд шейха Заида Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) поделился публикацией о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, удостоенном «Премии Заида за человеческое братство».
Фонд разместил публикацию на своей странице в социальной сети X.
В ней отмечается, что президент Ильхам Алиев был удостоен «Премии Заида за человеческое братство» за усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией и продвижение диалога.
The Zayed Award for Human Fraternity shares the news with President @presidentaz that the Armenia–Azerbaijan Peace Agreement has been named a 2026 honoree, recognising efforts toward peace and dialogue.
Learn more: https://t.co/tZiEV9SfUA pic.twitter.com/bFYol0FWk7
— Zayed Award for Human Fraternity (@ZayedAward) January 23, 2026